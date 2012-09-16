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Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 16 сентября 2012
Фрайбург
16.09.2012, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 3
Завершен
Хоффенхайм
17'
К. Геде
27'
М. Крузе
68'
Ф. Дианье
83'
М. Крузе
87'
С. Фрайс
2'
М. Дельпьер
57'
Б. Вукчевич
76'
Т. Усами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
ГОЛ! 5:3!
С. Фрайс
Пас отдал
М. Крузе
87'
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Геде
83'
ГОЛ! 4:3!
М. Крузе
Пас отдал
М. Крузе
83'
82'
Желтая карточка
Д. Уильямс
82'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
С. Руди
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
79'
76'
ГОЛ! 3:3!
Т. Усами
Пас отдал
Ф. Джонсон
ГОЛ! 3:2!
Ф. Дианье
Пас отдал
Ю. Шустер
68'
Желтая карточка
Д. Шмид
63'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Э. Йендришек
63'
60'
Замена
Хоселу
️️️️
Э. Дердийок
57'
ГОЛ! 2:2!
Б. Вукчевич
51'
Желтая карточка
М. Дельпьер
46'
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
К. Фолланд
45'
Желтая карточка
С. Руди
Желтая карточка
М. Муйджа
44'
30'
Желтая карточка
П. Окс
29'
Желтая карточка
Ф. Джонсон
ГОЛ! 2:1!
М. Крузе
Пас отдал
Ю. Шустер
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Геде
Пас отдал
О. Сорг
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Дельпьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
1
Тим Визе
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
3
Дианье
28
Гинтер
25
Сорг
23
Муйджа
7
Шмид
26
Йендришек
31
Геде
16
Макиади
23
Шустер
10
Крузе
2-5-3
1
Визе
5
Комппер
15
Дельпьер
2
Окс
19
Уильямс
33
Усами
13
Руди
19
Джонсон
9
Фирмино
9
Дердийок
31
Фолланд
26
Йендришек
20
Калиджиури
20
Калиджиури
26
Йендришек
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
31
Геде
9
Фрайс
9
Фрайс
31
Геде
13
Руди
23
Вестергор
23
Вестергор
13
Руди
9
Дердийок
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Дердийок
31
Фолланд
7
Вукчевич
7
Вукчевич
31
Фолланд
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
0
Тобиас Вайс
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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