Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 19 января 2022
Хоффенхайм
19.01.2022, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Фрайбург
53'
Н. Шлоттербек (АГ)
10'
В. Грифо
36'
В. Грифо (П)
55'
К. Шаде
68'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
84'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
84'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
Желтая карточка
Д. Гайгер
79'
Замена
С. Руди
️️️️
К. Баумгартнер
75'
Замена
Б. Хюбнер
️️️️
К. Фогт
75'
72'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Э. Демирович
72'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
В. Грифо
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Ж. Рюттер
69'
68'
ГОЛ! 1:4!
Э. Демирович
Пас отдал
Л. Хелер
58'
Замена
М. Гульде
️️️️
К. Шаде
55'
ГОЛ! 1:3!
К. Шаде
Пас отдал
Э. Демирович
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Шлоттербек
53'
Замена
М. Даббур
️️️️
К. Акпогума
46'
Замена
А. Крамарич
️️️️
А. Штиллер
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Грифо
Желтая карточка
К. Ричардс
32'
27'
Желтая карточка
К. Шаде
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
Л. Хелер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ПЗ
14
Кристоф Баумгартнер
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Том Бишоф
ЦП
37
Лука Филипп
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
41
Уго Сике
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бауманн
4
Пош
26
Ричардс
7
Фогт
22
Раум
6
Штиллер
25
Акпогума
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Бебу
10
Рюттер
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Шаде
32
Грифо
9
Хелер
9
Демирович
7
Фогт
21
Хюбнер
21
Хюбнер
7
Фогт
14
Баумгартнер
13
Руди
13
Руди
14
Баумгартнер
10
Рюттер
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Рюттер
25
Акпогума
9
Даббур
9
Даббур
25
Акпогума
6
Штиллер
27
Крамарич
27
Крамарич
6
Штиллер
7
Шаде
5
Гульде
5
Гульде
7
Шаде
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
9
Демирович
7
Салаи
7
Салаи
9
Демирович
32
Грифо
11
Чон
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Том Бишоф
ЦП
37
Лука Филипп
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Том Бишоф
ЦП
37
Лука Филипп
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Фрайбург
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
10:49
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
10:49
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+