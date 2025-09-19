Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

19 сентября 2025 9:28
Реал - Эспаньол
20 сент. 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

20 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч пятого тура Ла Лиги, где лидер чемпионата «Реал» примет в столице Испании крепкий «Эспаньол». Обе команды идут в верхней части таблицы и показывают яркую игру в атаке, что обещает зрелищное противостояние.

«Реал»

Мадридцы уверенно стартовали в чемпионате, выиграв все четыре матча. Команда занимает первое место и выглядит сбалансированной во всех линиях. В последних пяти встречах «Реал» забил 10 голов, а пропустил всего 3, что подтверждает надежность обороны при высокой результативности впереди. Серия из семи побед подряд в Ла Лиге подтверждает лидерские амбиции. На своем поле «Реал» традиционно играет агрессивно и редко упускает очки.

«Эспаньол»

Каталонцы начали сезон не менее впечатляюще, набрав 10 очков в первых турах и расположившись в зоне Лиги чемпионов. Команда демонстрирует хорошую реализацию моментов: 11 голов в последних пяти встречах. При этом оборона оставляет пространство для соперников – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. «Эспаньол» сейчас находится в позитивной серии из пяти матчей без поражений, однако встреча с мадридцами станет их главным тестом на прочность.

Факты о командах

«Реал»

  • Побеждает в 7 матчах подряд в Ла Лиге
  • Забивает в 16 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 2.00 забитых и 0.60 пропущенных за игру (последние 5 встреч)
  • Идeт на первом месте с 12 очками

«Эспаньол»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • В среднем: 2.20 забитых и 1.20 пропущенных за игру (последние 5 встреч)
  • Находится на третьем месте с 10 очками

Личные встречи
79% (27)
9% (3)
12% (4)
83
Забитых мячей
19
2.44
В среднем за матч
0.56
6:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 0
01.02.2025
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
4 : 1
21.09.2024
Эспаньол
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 1
11.03.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 3
28.08.2022
Реал
Испания. Примера, 34 тур
Реал
4 : 0
30.04.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
03.10.2021
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
0 : 1
28.06.2020
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 0
07.12.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 4
27.01.2019
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
1 : 0
22.09.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2018
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
2 : 0
01.10.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2 : 0
18.02.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
0 : 2
18.09.2016
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Реал
6 : 0
31.01.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 6
12.09.2015
Реал
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 4
17.05.2015
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
3 : 0
10.01.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Реал
3 : 1
17.05.2014
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
1 : 0
28.01.2014
Эспаньол
Испания. Кубок, 1/4 финала
Эспаньол
0 : 1
21.01.2014
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
0 : 1
12.01.2014
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2013
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 2
16.12.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Реал
5 : 0
05.03.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 4
02.10.2011
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 1
13.02.2011
Реал
Испания. Примера, 4 тур
Реал
3 : 0
21.09.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 0
06.02.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 3
12.09.2009
Реал
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
0 : 2
28.02.2009
Реал
Испания. Примера, 6 тур
Реал
2 : 2
05.10.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 1
08.03.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
20.10.2007
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Эспаньол»

«Реал» подходит к игре фаворитом, обладая более стабильной обороной и умением решать исход матчей даже при равной игре. «Эспаньол» наверняка попробует навязать борьбу за счeт своей результативности, но в условиях «Бернабеу» хозяева имеют явное преимущество. Можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон, но шансы «Реала» на победу значительно выше.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Эспаньол Реал
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 