20 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч пятого тура Ла Лиги, где лидер чемпионата «Реал» примет в столице Испании крепкий «Эспаньол». Обе команды идут в верхней части таблицы и показывают яркую игру в атаке, что обещает зрелищное противостояние.

«Реал»

Мадридцы уверенно стартовали в чемпионате, выиграв все четыре матча. Команда занимает первое место и выглядит сбалансированной во всех линиях. В последних пяти встречах «Реал» забил 10 голов, а пропустил всего 3, что подтверждает надежность обороны при высокой результативности впереди. Серия из семи побед подряд в Ла Лиге подтверждает лидерские амбиции. На своем поле «Реал» традиционно играет агрессивно и редко упускает очки.

«Эспаньол»

Каталонцы начали сезон не менее впечатляюще, набрав 10 очков в первых турах и расположившись в зоне Лиги чемпионов. Команда демонстрирует хорошую реализацию моментов: 11 голов в последних пяти встречах. При этом оборона оставляет пространство для соперников – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. «Эспаньол» сейчас находится в позитивной серии из пяти матчей без поражений, однако встреча с мадридцами станет их главным тестом на прочность.

Факты о командах

«Реал»

Побеждает в 7 матчах подряд в Ла Лиге

Забивает в 16 последних матчах чемпионата

В среднем: 2.00 забитых и 0.60 пропущенных за игру (последние 5 встреч)

Идeт на первом месте с 12 очками

«Эспаньол»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

Забивает в каждом из последних 5 матчей

В среднем: 2.20 забитых и 1.20 пропущенных за игру (последние 5 встреч)

Находится на третьем месте с 10 очками

Прогноз на матч «Реал» – «Эспаньол»

«Реал» подходит к игре фаворитом, обладая более стабильной обороной и умением решать исход матчей даже при равной игре. «Эспаньол» наверняка попробует навязать борьбу за счeт своей результативности, но в условиях «Бернабеу» хозяева имеют явное преимущество. Можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон, но шансы «Реала» на победу значительно выше.

