«Лион» – «Марсель»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.85

30 августа 2025 10:26
Лион - Марсель
31 авг. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
31 августа на «Групама Стэдиум» в рамках третьего тура Лиги 1 сойдутся «Лион» и «Марсель». Центральный матч тура обещает подарить интригу: хозяева находятся в хорошей форме и не пропускают уже три игры подряд, тогда как гости демонстрируют мощный атакующий потенциал, но остаются уязвимыми в обороне.

«Лион»

Клуб начал сезон уверенно: победы над «Лансом» (1:0) и «Мецом» (3:0) позволили закрепиться в верхней части таблицы. «Лион» выиграл три матча подряд в чемпионате и при этом не пропускает в каждом из них. За последние пять встреч команда забила 11 мячей и пропустила всего 3, демонстрируя стабильный баланс между атакой и защитой. Особенно впечатляет форма нападения, где высокая реализация моментов сочетается с хорошей игрой флангов. Защита действует чeтко и организованно, что делает «Лион» одним из самых надeжных коллективов старта сезона.

«Марсель»

Гости начали чемпионат с поражения от «Ренна» (0:1), но затем реабилитировались, разгромив «Париж» со счeтом 5:2. При этом остаeтся проблемой оборона – в последних пяти матчах пропущено 6 голов. Зато атака у «Марселя» в порядке: 10 мячей за те же пять игр, в среднем 2 за матч. Команда активно использует прессинг и быстрое продвижение мяча, однако из-за смелого стиля часто оставляет пространство для соперников. Несмотря на уязвимость сзади, «Марсель» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что подтверждает его статус одного из лидеров Лиги 1.

Факты о командах

«Лион»

  • Победы в 3 последних матчах Лиги 1
  • Не пропускает в 3 матчах подряд
  • 11 забитых и 3 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 2.20 забитых и 0.60 пропущенных

«Марсель»

  • 10 забитых и 6 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 12 матчах подряд в Лиге 1
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Личные встречи
40% (16)
30% (12)
30% (12)
64
Забитых мячей
53
1.6
В среднем за матч
1.33
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  5:5
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
3 : 2
02.02.2025
Лион
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 0
04.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
3 : 0
06.12.2023
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
1 : 2
23.04.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
1 : 0
06.11.2022
Лион
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
0 : 3
01.05.2022
Лион
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
2 : 1
01.02.2022
Марсель
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1 : 1
28.02.2021
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
1 : 1
04.10.2020
Марсель
Франция. Кубок, 1/4 финала
Лион
1 : 0
12.02.2020
Марсель
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
2 : 1
10.11.2019
Лион
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
0 : 3
12.05.2019
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
4 : 2
23.09.2018
Марсель
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
2 : 3
18.03.2018
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2 : 0
17.12.2017
Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Марсель
2 : 1
31.01.2017
Лион
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3 : 1
22.01.2017
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
0 : 0
18.09.2016
Лион
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1 : 1
24.01.2016
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Марсель
1 : 1
20.09.2015
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
0 : 0
15.03.2015
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
1 : 0
26.10.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
4 : 2
04.05.2014
Лион
Франция. Кубок Лиги, 1/4 финала
Лион
2 : 1
15.01.2014
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2 : 2
15.12.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0 : 0
10.03.2013
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
1 : 4
28.11.2012
Лион
Франция. Кубок лиги, Финал
Лион
0 : 1
14.04.2012
Марсель
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
2 : 2
05.02.2012
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
2 : 0
18.09.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
3 : 2
08.05.2011
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 1
19.12.2010
Лион
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 1
21.03.2010
Лион
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
5 : 5
08.11.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
1 : 3
17.05.2009
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лион
1 : 0
28.01.2009
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 0
14.12.2008
Марсель
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
3 : 1
06.04.2008
Лион
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
1 : 2
11.11.2007
Марсель
Показать все

Прогноз на матч «Лион» – «Марсель»

Обе команды подходят в неплохой форме, но с разными особенностями. «Лион» силeн в организации игры, надeжен в защите и при этом результативен. «Марсель» делает ставку на атаку и неизменно забивает, но часто ошибается в обороне. Встреча обещает динамичный футбол и обмен голами. Хозяева имеют шансы продолжить успешную серию, но рискованный стиль гостей также может сказаться на итоговом счeте. Наиболее вероятен сценарий с результативной игрой, где обе команды отметятся голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Победа «Лиона» с форой (0) – коэффициент 1.82

1.85
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Марсель Лион
