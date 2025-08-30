31 августа на «Групама Стэдиум» в рамках третьего тура Лиги 1 сойдутся «Лион» и «Марсель». Центральный матч тура обещает подарить интригу: хозяева находятся в хорошей форме и не пропускают уже три игры подряд, тогда как гости демонстрируют мощный атакующий потенциал, но остаются уязвимыми в обороне.

«Лион»

Клуб начал сезон уверенно: победы над «Лансом» (1:0) и «Мецом» (3:0) позволили закрепиться в верхней части таблицы. «Лион» выиграл три матча подряд в чемпионате и при этом не пропускает в каждом из них. За последние пять встреч команда забила 11 мячей и пропустила всего 3, демонстрируя стабильный баланс между атакой и защитой. Особенно впечатляет форма нападения, где высокая реализация моментов сочетается с хорошей игрой флангов. Защита действует чeтко и организованно, что делает «Лион» одним из самых надeжных коллективов старта сезона.

«Марсель»

Гости начали чемпионат с поражения от «Ренна» (0:1), но затем реабилитировались, разгромив «Париж» со счeтом 5:2. При этом остаeтся проблемой оборона – в последних пяти матчах пропущено 6 голов. Зато атака у «Марселя» в порядке: 10 мячей за те же пять игр, в среднем 2 за матч. Команда активно использует прессинг и быстрое продвижение мяча, однако из-за смелого стиля часто оставляет пространство для соперников. Несмотря на уязвимость сзади, «Марсель» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что подтверждает его статус одного из лидеров Лиги 1.

Факты о командах

«Лион»

Победы в 3 последних матчах Лиги 1

Не пропускает в 3 матчах подряд

11 забитых и 3 пропущенных за 5 игр

В среднем: 2.20 забитых и 0.60 пропущенных

«Марсель»

10 забитых и 6 пропущенных за 5 игр

Забивает в среднем 2.00 гола за игру

Пропускает в 12 матчах подряд в Лиге 1

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Прогноз на матч «Лион» – «Марсель»

Обе команды подходят в неплохой форме, но с разными особенностями. «Лион» силeн в организации игры, надeжен в защите и при этом результативен. «Марсель» делает ставку на атаку и неизменно забивает, но часто ошибается в обороне. Встреча обещает динамичный футбол и обмен голами. Хозяева имеют шансы продолжить успешную серию, но рискованный стиль гостей также может сказаться на итоговом счeте. Наиболее вероятен сценарий с результативной игрой, где обе команды отметятся голами.

Рекомендованные ставки