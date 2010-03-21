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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 21 марта 2010
Марсель
21.03.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Лион
68'
Ш. Каборе
81'
Т. Тайво
79'
Б. Гомис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
Замена
П. М'Боу
️️️️
А. Бен Арфа
+2
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Лисандро
Замена
В. Хилтон
️️️️
Ш. Каборе
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пьянич
ГОЛ! 2:1!
Т. Тайво
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Чельстрем
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 1:0!
Ш. Каборе
Замена
Б. Гомис
️️️️
С. Гову
Замена
Брандао
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Гоналон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ПЗ
27
Лучо Гонсалес
ЛП
77
Шарль Каборе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Стефан Мбиа
ПП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Лион
1
Уго Льорис
ВР
3
Крис
(К)
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Сезар Дельгадо
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Сидней Гову
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
22
Кирил Руль
ЦП
21
Папе М'Боу
ЦП
11
Брандао
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
21
Боннар
22
Сиссе
27
Гонсалес
77
Каборе
25
Мбиа
28
Вальбуэна
8
Бен Арфа
76
Ньянг
4-1-3-2
1
Льорис
4
Чельстрем
26
Сиссоко
15
Ревейер
3
Крис
25
Гоналон
15
Пьянич
19
Дельгадо
28
Тулалан
9
Лисандро
8
Гову
8
Бен Арфа
21
М'Боу
21
М'Боу
8
Бен Арфа
77
Каборе
4
Хилтон
4
Хилтон
77
Каборе
28
Вальбуэна
11
Брандао
11
Брандао
28
Вальбуэна
15
Пьянич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
15
Пьянич
8
Гову
18
Гомис
18
Гомис
8
Гову
9
Лисандро
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Лисандро
Остались в запасе
Марсель
Лион
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Марсель - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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