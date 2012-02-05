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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 05 февраля 2012
Марсель
05.02.2012, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 2
Завершен
Лион
15'
Б. Шейру
31'
Брандао
35'
Б. Гомис
43'
С. Диавара (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
Желтая карточка
Д. Бриан
Замена
Д. Траоре
️️️️
Ш. Каборе
Замена
Р. Фанни
️️️️
С. Диавара
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
К. Гренье
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Диавара
Пас отдал
А. Сиссоко
Желтая карточка
Б. Коне
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Бриан
ГОЛ! 2:0!
Брандао
Пас отдал
Б. Шейру
ГОЛ! 1:0!
Б. Шейру
15'
Желтая карточка
С. Диавара
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
20
Сулейман Диавара
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
77
Шарль Каборе
ЛП
8
Бенуа Шейру
ЦП
31
Морган Амалфитано
АП
12
Алу Диарра
ПП
11
Брандао
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
26
Бакари Коне
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
РФ
Главный тренер
Реми Гард
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
5
Ларри Азуни
ЦП
21
Крис Гади
ЦФ
10
Уэсли Жобельо
ЦФ
Лион
28
Матье Валверде
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-3-1-2
30
Манданда
20
Диавара
21
Морель
63
Н'Кулу
3
Аспиликуэта
77
Каборе
8
Шейру
12
Диарра
31
Амалфитано
14
Реми
11
Брандао
4-1-2-3
1
Льорис
26
Коне
14
Умтити
15
Ревейер
26
Сиссоко
25
Гоналон
7
Бастос
4
Чельстрем
7
Бриан
18
Гомис
9
Лисандро
77
Каборе
13
Траоре
13
Траоре
77
Каборе
20
Диавара
16
Фанни
16
Фанни
20
Диавара
18
Гомис
19
Гренье
19
Гренье
18
Гомис
Остались в запасе
Марсель
Лион
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
21
Крис Гади
ЦФ
10
Уэсли Жобельо
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
28
Матье Валверде
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
21
Крис Гади
ЦФ
10
Уэсли Жобельо
ЦФ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
5
Ларри Азуни
ЦП
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Марсель - Лион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 23:55 (прямая)
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