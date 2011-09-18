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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 18 сентября 2011
Лион
18.09.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
15'
Б. Гомис
28'
М. Бастос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
Замена
М. Дабо
️️️️
К. Гренье
Замена
Ж. Пье
️️️️
Д. Бриан
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
Г. Фофана
️️️️
К. Чельстрем
Желтая карточка
Л. Гонсалес
Замена
М. Амалфитано
️️️️
А. Диарра
Замена
А. Айю
️️️️
Ж. Морель
ГОЛ! 2:0!
М. Бастос
Пас отдал
М. Гоналон
Желтая карточка
С. Диавара
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Бастос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
15
Антони Ревейер
(К)
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
4
Ким Чельстрем
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Джимми Бриан
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жереми Морель
ЛП
12
Алу Диарра
ОП
8
Бенуа Шейру
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
29
Крис Н'Киасала
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
26
Сиссоко
6
Ловрен
26
Коне
15
Ревейер
4
Чельстрем
25
Гоналон
7
Бастос
19
Гренье
7
Бриан
18
Гомис
4-2-2-1-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
20
Диавара
16
Фанни
13
Траоре
12
Диарра
8
Шейру
27
Гонсалес
21
Морель
28
Вальбуэна
14
Реми
7
Бриан
26
Пье
26
Пье
7
Бриан
19
Гренье
35
Дабо
35
Дабо
19
Гренье
4
Чельстрем
6
Фофана
6
Фофана
4
Чельстрем
12
Диарра
31
Амалфитано
31
Амалфитано
12
Диарра
21
Морель
24
Айю
24
Айю
21
Морель
28
Вальбуэна
10
Айю
10
Айю
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
29
Крис Н'Киасала
ЦП
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
26
Джон Менса
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
29
Крис Н'Киасала
ЦП
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Лион - Марсель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая)
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