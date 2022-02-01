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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 01 февраля 2022
Лион
01.02.2022, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
76'
Д. Шакири
89'
М. Дембеле
10'
М. Гендузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Марсель
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Д. Шакири
89'
86'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Ундер
Замена
Б. Барколя
️️️️
М. Густо
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Густо
76'
70'
Замена
А. Арит
️️️️
Л. Энрике
Замена
М. Дембеле
️️️️
Эмерсон
64'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Гендузи
Пас отдал
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ЦЗ
17
Энрике
ЛП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Джердан Шакири
АП
27
Мало Густо
ПП
10
Райан Шерки
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
31
Ирвин Ломами
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Амин Арит
АП
31
Уго Бертелли
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-1-1
1
Лопеш
33
Эмерсон
17
Боатенг
15
Дюбуа
23
Люкеба
17
Энрике
8
Какере
10
Ауа
27
Густо
10
Шакири
10
Шерки
4-1-2-3
13
Лопес
14
Лирола
14
Перес
15
Чалета-Цар
2
Салиба
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
7
Ундер
10
Пайет
11
Энрике
27
Густо
29
Барколя
29
Барколя
27
Густо
33
Эмерсон
9
Дембеле
9
Дембеле
33
Эмерсон
11
Энрике
77
Арит
77
Арит
11
Энрике
7
Ундер
30
Милик
30
Милик
7
Ундер
Остались в запасе
Лион
Марсель
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
31
Ирвин Ломами
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
31
Уго Бертелли
АП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
31
Ирвин Ломами
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
31
Уго Бертелли
АП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лион - Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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