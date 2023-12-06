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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 06 декабря 2023
Марсель
06.12.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Лион
21'
Витинья
25'
М. Мурильо
55'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Лион
Замена
П. Гуйе
️️️️
А. Унаи
84'
Замена
Б. Надир
️️️️
Витинья
84'
82'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Р. Шерки
82'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Д. Ловрен
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Р. Лоди
80'
Замена
И. Сарр
️️️️
П. Обамеянг
72'
70'
Замена
С. Кумбеди
️️️️
Д. Морейра
69'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Э. Нуама
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Витинья
55'
Желтая карточка
А. Унаи
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Мурильо
Пас отдал
П. Обамеянг
25'
21'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:0!
Витинья
Пас отдал
П. Обамеянг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛАЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ПАЗ
21
Аззедин Унаи
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Витинья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Райан Шерки
АП
22
Диегу Морейра
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
Лион
25
Джастин Бенги
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
99
Мбемба
2
Жиго
26
Балерди
6
Лоди
62
Мурильо
21
Унаи
17
Верету
77
Арит
7
Обамеянг
9
Витинья
4-2-3-1
1
Лопеш
22
Мата
6
Ловрен
15
О'Брайен
17
Энрике
8
Какере
24
Акуоку
22
Морейра
10
Шерки
7
Нуама
91
Ляказетт
6
Лоди
92
Клосс
92
Клосс
6
Лоди
21
Унаи
18
Гуйе
18
Гуйе
21
Унаи
9
Витинья
4
Надир
4
Надир
9
Витинья
7
Обамеянг
7
Сарр
7
Сарр
7
Обамеянг
6
Ловрен
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
6
Ловрен
22
Морейра
26
Кумбеди
26
Кумбеди
22
Морейра
7
Нуама
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
7
Нуама
10
Шерки
9
Кадевере
9
Кадевере
10
Шерки
Остались в запасе
Марсель
Лион
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Джастин Бенги
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Остались в запасе
25
Джастин Бенги
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Марсель - Лион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Велодром
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