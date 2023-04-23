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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 23 апреля 2023
Лион
23.04.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
68'
А. Ляказетт
44'
Д. Ундер
90+3'
М. Густо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Марсель
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Густо
83'
Замена
Витинья
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Й. Лепенан
️️️️
Т. Мендес
81'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Р. Шерки
80'
Замена
М. Густо
️️️️
Б. Барколя
80'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Толиссо
68'
Желтая карточка
К. Толиссо
59'
59'
Желтая карточка
С. Колашинац
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундер
Желтая карточка
С. Дьоманде
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
3
Тальяфико
23
Люкеба
6
Ловрен
20
Дьоманде
23
Мендес
8
Толиссо
8
Какере
29
Барколя
10
Шерки
91
Ляказетт
3-2-2-2-1
13
Лопес
92
Клосс
26
Балерди
2
Жиго
12
Каборе
23
Колашинац
21
Ронжье
17
Верету
7
Ундер
17
Малиновский
4
Санчес
29
Барколя
27
Густо
27
Густо
29
Барколя
23
Мендес
8
Лепенан
8
Лепенан
23
Мендес
10
Шерки
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
10
Шерки
17
Малиновский
9
Витинья
9
Витинья
17
Малиновский
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Лион - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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