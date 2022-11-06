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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 06 ноября 2022
Марсель
06.11.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Лион
43'
С. Жиго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Лион
Замена
Жерсон
️️️️
А. Санчес
90'
+1
90'
Желтая карточка
Тете
Замена
И. Туре
️️️️
Н. Тавареш
90'
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ж. Верету
85'
76'
Замена
Тете
️️️️
М. Какере
76'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Й. Лепенан
69'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Боатенг
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Ундер
61'
Замена
С. Колашинац
️️️️
С. Жиго
61'
46'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Дембеле
46'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
У. Ауа
ГОЛ! 1:0!
С. Жиго
Пас отдал
Ж. Верету
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Тете
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
2
Жиго
17
Тавареш
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
77
Арит
7
Ундер
4
Санчес
4-2-2-2
1
Лопеш
27
Густо
17
Боатенг
23
Люкеба
3
Тальяфико
23
Мендес
8
Лепенан
8
Какере
10
Ауа
91
Ляказетт
9
Дембеле
17
Верету
10
Пайет
10
Пайет
17
Верету
2
Жиго
23
Колашинац
23
Колашинац
2
Жиго
17
Тавареш
95
Туре
95
Туре
17
Тавареш
7
Ундер
6
Гендузи
6
Гендузи
7
Ундер
4
Санчес
8
Жерсон
8
Жерсон
4
Санчес
17
Боатенг
20
Дьоманде
20
Дьоманде
17
Боатенг
10
Ауа
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
10
Ауа
8
Лепенан
10
Шерки
10
Шерки
8
Лепенан
8
Какере
11
Тете
11
Тете
8
Какере
9
Дембеле
9
Экамби
9
Экамби
9
Дембеле
Остались в запасе
Марсель
Лион
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Ромен Февр
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Марсель - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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