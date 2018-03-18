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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 18 марта 2018
Марсель
18.03.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 3
Завершен
Лион
31'
Роланду
84'
К. Митроглу
42'
А. Рами (АГ)
52'
У. Ауа
90'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
90'
+1
Желтая карточка
М. Депай
90'
ГОЛ! 2:3!
М. Депай
Пас отдал
М. Диас
Желтая карточка
К. Митроглу
89'
ГОЛ! 2:2!
К. Митроглу
84'
52'
ГОЛ! 1:2!
У. Ауа
Пас отдал
Б. Траоре
48'
Желтая карточка
М. Диас
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Рами
ГОЛ! 1:0!
Роланду
Пас отдал
А. Рами
31'
22'
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
Ф. Товен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Манданда
23
Амави
6
Роланду
23
Рами
2
Сакаи
14
Густаво
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
3-1-1-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
21
Морель
29
Тусар
10
Ауа
11
Траоре
70
Корне
9
Диас
Остались в запасе
Марсель
Лион
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Бубакар Камара
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Марсель - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
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