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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 15 декабря 2013
Лион
15.12.2013, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 2
Завершен
Марсель
17'
А. Ляказетт
43'
Б. Гомис
45+1'
А. Жиньяк
79'
Ф. Товен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
88'
Желтая карточка
К. Абдалла
Желтая карточка
К. Гренье
86'
79'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Товен
76'
Замена
К. Абдалла
️️️️
Р. Фанни
76'
Замена
З. Халифа
️️️️
Д. Пайет
Замена
Д. Ферри
️️️️
Й. Гуркюфф
75'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Б. Гомис
67'
61'
Желтая карточка
Б. Шейру
56'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Ж. Айю
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Жиньяк
Пас отдал
Д. Пайет
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
А. Бедимо
43'
Желтая карточка
А. Ляказетт
31'
24'
Желтая карточка
Р. Фанни
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
Й. Гуркюфф
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
12
Анри Бедимо
ЛАЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
6
Геида Фофана
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
19
Клеман Гренье
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
33
Абдеррахман Юсфи
ЦФ
30
Забер Халифа
ЦФ
2-3-2-1-2
1
Веркутр
4
Бишевац
14
Умтити
12
Бедимо
25
Гоналон
13
Лопеш
6
Фофана
8
Гуркюфф
19
Гренье
91
Ляказетт
18
Гомис
4-2-2-2
30
Манданда
16
Фанни
20
Диавара
63
Н'Кулу
23
Менди
99
Лемина
8
Шейру
10
Товен
10
Пайет
10
Жиньяк
10
Айю
8
Гуркюфф
4
Ферри
4
Ферри
8
Гуркюфф
18
Гомис
8
Бензия
8
Бензия
18
Гомис
16
Фанни
2
Абдалла
2
Абдалла
16
Фанни
10
Айю
16
Имбула
16
Имбула
10
Айю
10
Пайет
30
Халифа
30
Халифа
10
Пайет
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Реми Гард
33
Абдеррахман Юсфи
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
2
Лукас Мендес
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
33
Абдеррахман Юсфи
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
2
Лукас Мендес
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Лион - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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