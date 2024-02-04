Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 04 февраля 2024
Лион
04.02.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
37'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Марсель
Замена
Адриэлсон
️️️️
А. Ляказетт
86'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Н. Матич
82'
81'
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Мерлен
75'
Желтая карточка
А. Унаи
Замена
М. Фофана
️️️️
Д. Орбан
70'
Желтая карточка
Н. Матич
61'
59'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
Б. Мейте
59'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
И. Ндиайе
Замена
К. Толиссо
️️️️
Н. Тальяфико
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
(К)
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
(К)
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
14
Жан Онана
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лион
20
Лукас Перри
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Райан Шерки
АП
39
Малик Фофана
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
34
Адриэлсон
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Эмран Согло
ЦП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лопеш
3
Тальяфико
15
О'Брайен
15
Чалета-Цар
18
Матич
22
Мата
8
Какере
6
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
99
Орбан
91
Ляказетт
3-2-2-2-1
13
Лопес
2
Жиго
26
Балерди
26
Мерлен
18
Мейте
14
Онана
21
Унаи
7
Ндиайе
77
Арит
11
Энрике
7
Обамеянг
3
Тальяфико
8
Толиссо
8
Толиссо
3
Тальяфико
18
Матич
24
Акуоку
24
Акуоку
18
Матич
99
Орбан
39
Фофана
39
Фофана
99
Орбан
91
Ляказетт
34
Адриэлсон
34
Адриэлсон
91
Ляказетт
26
Мерлен
25
Гарсия
25
Гарсия
26
Мерлен
18
Мейте
92
Клосс
92
Клосс
18
Мейте
7
Ндиайе
29
Мумбанья
29
Мумбанья
7
Ндиайе
Остались в запасе
Лион
Марсель
20
Лукас Перри
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
36
Рубен Бланко
ВР
18
Эмран Согло
ЦП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
17
Мама Бальде
ПВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
18
Эмран Согло
ЦП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
41
Софьян Сиди Али
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Лион - Марсель
1
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
10
Офсайды
0
5
Количество передач
380
634
Сейвы
0
5
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.31
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Марсель
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:28
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Марсель» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:28
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+