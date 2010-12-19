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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 19 декабря 2010
Марсель
19.12.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Лион
51'
М. Вальбуэна
34'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
+2
Замена
Ж. Пье
️️️️
Лисандро
Замена
Д. Бриан
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
Т. Тайво
Замена
Брандао
️️️️
А. Жиньяк
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 1:1!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Б. Шейру
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 0:1!
Лисандро
Пас отдал
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Бенуа Шейру
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лион
1
Уго Льорис
(К)
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
0
Тайво
16
Фанни
5
Хайнце
77
Каборе
8
Шейру
27
Гонсалес
24
Айю
28
Вальбуэна
14
Реми
10
Жиньяк
4-1-4-1
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
15
Диакате
26
Сиссоко
25
Гоналон
7
Бастос
4
Чельстрем
17
Макун
9
Лисандро
18
Гомис
28
Вальбуэна
7
Абриэль
7
Абриэль
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
11
Брандао
11
Брандао
10
Жиньяк
9
Лисандро
26
Пье
26
Пье
9
Лисандро
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
7
Бастос
7
Бриан
7
Бриан
7
Бастос
Остались в запасе
Марсель
Лион
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Марсель - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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