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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 08 ноября 2009
Лион
08.11.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 13 тур
5 : 5
Завершен
Марсель
3'
М. Пьянич
14'
С. Гову
81'
Лисандро
84'
Лисандро (П)
90+1'
М. Бастос
12'
С. Диавара
44'
Б. Шейру
48'
Б. Коне
80'
Брандао
90+3'
Ж. Тулалан (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
+3
ГОЛ в свои ворота! 5:5!
Ж. Тулалан
ГОЛ! 5:4!
М. Бастос
+1
Желтая карточка
М. Бастос
Желтая карточка
С. Диавара
Желтая карточка
Лисандро
ГОЛ с пенальти! 4:4!
Лисандро
ГОЛ! 3:4!
Лисандро
ГОЛ! 2:4!
Брандао
Замена
С. Дельгадо
️️️️
С. Гову
Желтая карточка
М. Ньянг
Замена
М. Бастос
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Э. Сиссе
️️️️
Б. Шейру
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Б. Коне
Замена
Б. Гомис
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Крис
ГОЛ! 2:3!
Б. Коне
ГОЛ! 2:2!
Б. Шейру
Желтая карточка
Ж. Макун
20'
ГОЛ! 2:1!
С. Гову
14'
12'
ГОЛ! 1:1!
С. Диавара
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
7
Фабрис Абриэль
ЛП
8
Бенуа Шейру
ЦП
25
Стефан Мбиа
ПП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЛФ
11
Брандао
ЦФ
14
Бакари Коне
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
28
Тулалан
89
Гассама
10
Эдерсон
4
Чельстрем
17
Макун
15
Пьянич
8
Гову
9
Лисандро
4-3-3
30
Манданда
21
Боннар
4
Хилтон
20
Диавара
5
Хайнце
25
Мбиа
8
Шейру
7
Абриэль
14
Коне
11
Брандао
76
Ньянг
4
Чельстрем
7
Бастос
7
Бастос
4
Чельстрем
19
Дельгадо
19
Дельгадо
10
Эдерсон
18
Гомис
18
Гомис
10
Эдерсон
8
Шейру
22
Сиссе
22
Сиссе
8
Шейру
14
Коне
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
14
Коне
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Лион - Марсель
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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