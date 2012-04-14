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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 14 апреля 2012
Лион
14.04.2012, суббота, 22:45
Франция. Кубок лиги, Финал
0 : 1
Завершен
Марсель
105'
Брандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - Марсель
120'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
А. Ляказетт
120'
Вторая желтая
Д. Ловрен
120'
118'
Замена
Ж. Морель
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
А. Сиссоко
️️️️
М. Дабо
117'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
К. Чельстрем
106'
105'
ГОЛ! 0:1!
Брандао
Пас отдал
Б. Шейру
Замена
Брандао
️️️️
Л. Реми
Желтая карточка
Л. Реми
Желтая карточка
Б. Гомис
Замена
Ш. Каборе
️️️️
А. Диарра
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
С. Мбиа
Желтая карточка
Д. Бриан
15'
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
14
Умтити
35
Дабо
25
Гоналон
7
Бастос
4
Чельстрем
7
Бриан
9
Лисандро
18
Гомис
3-4-2-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
16
Фанни
63
Н'Кулу
25
Мбиа
12
Диарра
8
Шейру
31
Амалфитано
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
35
Дабо
26
Сиссоко
26
Сиссоко
35
Дабо
7
Бастос
19
Гренье
19
Гренье
7
Бастос
4
Чельстрем
91
Ляказетт
91
Ляказетт
4
Чельстрем
28
Вальбуэна
21
Морель
21
Морель
28
Вальбуэна
12
Диарра
77
Каборе
77
Каборе
12
Диарра
14
Реми
11
Брандао
11
Брандао
14
Реми
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
3
Крис
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Остались в запасе
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Лион - Марсель
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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