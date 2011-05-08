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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 08 мая 2011
Лион
08.05.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
25'
Лисандро (П)
68'
С. Дельгадо
84'
Крис
69'
Л. Гонсалес
77'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
Замена
К. Гренье
️️️️
С. Дельгадо
Желтая карточка
Э. Сиссе
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 3:2!
Крис
Желтая карточка
Ж. Айю
ГОЛ! 2:2!
Л. Реми
Пас отдал
А. Жиньяк
Замена
Ж. Пье
️️️️
Лисандро
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Ревейер
ГОЛ! 2:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
Ж. Айю
ГОЛ! 2:0!
С. Дельгадо
Пас отдал
Лисандро
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
А. Жиньяк
️️️️
А. Айю
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Т. Тайво
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Лисандро
Желтая карточка
С. Диавара
Желтая карточка
Крис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
15
Колоджейчак
6
Ловрен
3
Крис
15
Ревейер
25
Гоналон
15
Пьянич
4
Чельстрем
19
Дельгадо
18
Гомис
9
Лисандро
4-3-2-1
30
Манданда
16
Фанни
20
Диавара
5
Хайнце
0
Тайво
27
Гонсалес
22
Сиссе
8
Шейру
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
9
Лисандро
26
Пье
26
Пье
9
Лисандро
19
Дельгадо
19
Гренье
19
Гренье
19
Дельгадо
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
8
Шейру
7
Абриэль
7
Абриэль
8
Шейру
28
Вальбуэна
10
Айю
10
Айю
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
10
Жиньяк
24
Айю
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Лион - Марсель
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жерлан
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