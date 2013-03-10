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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 10 марта 2013
Лион
10.03.2013, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
87'
Замена
Ф. Кадир
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Лисандро
81'
78'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
74'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Сугу
Замена
К. Гренье
️️️️
Г. Фофана
63'
59'
Желтая карточка
М. Сугу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
9
Лисандро
ЛВ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
6
Геида Фофана
ОП
10
Стид Мальбранк
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
28
Моду Сугу
ОП
8
Джоуи Бартон
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
15
Алексис Ромао
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Веркутр
14
Умтити
4
Бишевац
6
Ловрен
35
Дабо
25
Гоналон
6
Фофана
10
Мальбранк
9
Лисандро
18
Гомис
91
Ляказетт
4-2-3-1
30
Манданда
16
Фанни
2
Мендес
63
Н'Кулу
21
Морель
28
Сугу
8
Бартон
15
Ромао
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
6
Фофана
19
Гренье
19
Гренье
6
Фофана
9
Лисандро
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Лисандро
28
Вальбуэна
20
Кадир
20
Кадир
28
Вальбуэна
28
Сугу
10
Айю
10
Айю
28
Сугу
Остались в запасе
Лион
Марсель
1
Антони Лопеш
ВР
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча Лион - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жерлан
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