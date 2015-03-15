Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лион
Марсель - Лион: обзор матча 15 марта 2015
Марсель
15.03.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лион
90'
Желтая карточка
С. Мальбранк
88'
Желтая карточка
Л. Роуз
Желтая карточка
Ж. Имбула
88'
88'
Замена
М. Яттара
️️️️
А. Ляказетт
Красная карточка
Ж. Морель
85'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Жиньяк
80'
77'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Ферри
Замена
Б. Ало
️️️️
Б. Джа-Джедже
68'
Желтая карточка
Б. Менди
63'
Замена
Л. Окампос
️️️️
Ф. Товен
60'
43'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
А. Жиньяк
36'
25'
Желтая карточка
Д. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛАЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ПАЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
(К)
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4
Джордан Ферри
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Баптисте Ало
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
19
Мохамед Яттара
ЦФ
3-3-3-1
30
Манданда
16
Фанни
15
Ромао
21
Морель
23
Менди
16
Имбула
21
Джа-Джедже
24
Айю
10
Пайет
10
Товен
10
Жиньяк
4-1-3-1-1
1
Лопеш
13
Жалле
31
Роуз
14
Умтити
12
Бедимо
25
Гоналон
4
Ферри
18
Геззаль
8
Толиссо
10
Фекир
91
Ляказетт
21
Джа-Джедже
2
Ало
2
Ало
21
Джа-Джедже
10
Товен
7
Окампос
7
Окампос
10
Товен
10
Жиньяк
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Жиньяк
18
Геззаль
9
Н'Жи
9
Н'Жи
18
Геззаль
91
Ляказетт
19
Яттара
19
Яттара
91
Ляказетт
4
Ферри
10
Мальбранк
10
Мальбранк
4
Ферри
Остались в запасе
Марсель
Лион
30
Брис Самба
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Марсель - Лион
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Лион
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+