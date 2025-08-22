В рамках второго тура английской Премьер-лиги на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» попытается прервать серию неудач в матче против мощного «Ливерпуля». Обе команды начали сезон с разных позиций: «сороки» продолжают искать оптимальную форму, а мерсисайдцы демонстрируют результативный футбол с явным акцентом на атаку. Болельщиков ждeт захватывающая встреча, в которой не исключены голы с обеих сторон.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» откровенно слабо начал новый сезон. Команда сыграла вничью с «Астон Виллой» 0:0 и не побеждает в Премьер-лиге уже три матча подряд. В последних пяти встречах «сороки» отличились лишь трижды, при этом пропустили шесть голов. Товарищеские матчи перед стартом сезона также не добавили оптимизма – поражения от «K-League XI» и мадридского «Атлетико», а также ничьи с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом», говорят о нестабильности состава. Кроме того, у «Ньюкасла» наметились проблемы с реализацией моментов – команда не забила в двух из трeх последних матчей.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» же начал сезон с яркой победы над «Борнмутом» – 4:2. Команда забивает уже в 18 матчах подряд в рамках Премьер-лиги и в целом находится в атакующем тонусе. За последние пять игр мерсисайдцы наколотили 15 голов, пропустив при этом 11, что подтверждает их нестабильность в обороне. Даже в Суперкубке, где «Ливерпуль» сыграл с «Кристал Пэлас» 2:2 и уступил в серии пенальти, команда смотрелась ярко в атаке, но уязвимо сзади. В товарищеских встречах команда также была эффективна – две победы над «Атлетиком» и поражение от «Милана» 2:4.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Не выигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах

Не побеждает в 3 матчах подряд в АПЛ

Пропустил в 6 из 8 последних матчей

Средняя результативность в последних 5 матчах: 0.60 забитых, 1.20 пропущенных

«Ливерпуль»

Забивает в 18 последних матчах АПЛ

Пропускает в 6 последних матчах

В последних 5 матчах: 3.00 забитых, 2.20 пропущенных

Победил в 3 из 5 последних встреч, включая матч с «Борнмутом»

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, «Ливерпуль» выглядит более убедительно. Несмотря на проблемы в обороне, атакующая мощь команды позволяет ей регулярно набирать очки. «Ньюкасл» не в лучшем состоянии: проблемы с реализацией, отсутствие побед и нестабильность в предсезонке сказываются на результатах. В то же время, на своeм поле «сороки» способны навязать борьбу. Учитывая атакующие тенденции обеих команд и проблемы с обороной у гостей, матч, скорее всего, будет результативным.

Ставка на то, что «Ливерпуль» не проиграет и будет тотал больше 2.5, выглядит оптимальной – она объединяет два главных тренда: неуверенность «Ньюкасла» и высокую результативность гостей.

Рекомендованные ставки