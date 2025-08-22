Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 25 августа с коэффициентом 1.63

22 августа 2025 8:26
Ньюкасл - Ливерпуль
25 авг. 2025, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Х2 и тотал больше 2.5
Сделать ставку

В рамках второго тура английской Премьер-лиги на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» попытается прервать серию неудач в матче против мощного «Ливерпуля». Обе команды начали сезон с разных позиций: «сороки» продолжают искать оптимальную форму, а мерсисайдцы демонстрируют результативный футбол с явным акцентом на атаку. Болельщиков ждeт захватывающая встреча, в которой не исключены голы с обеих сторон.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» откровенно слабо начал новый сезон. Команда сыграла вничью с «Астон Виллой» 0:0 и не побеждает в Премьер-лиге уже три матча подряд. В последних пяти встречах «сороки» отличились лишь трижды, при этом пропустили шесть голов. Товарищеские матчи перед стартом сезона также не добавили оптимизма – поражения от «K-League XI» и мадридского «Атлетико», а также ничьи с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом», говорят о нестабильности состава. Кроме того, у «Ньюкасла» наметились проблемы с реализацией моментов – команда не забила в двух из трeх последних матчей.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» же начал сезон с яркой победы над «Борнмутом» – 4:2. Команда забивает уже в 18 матчах подряд в рамках Премьер-лиги и в целом находится в атакующем тонусе. За последние пять игр мерсисайдцы наколотили 15 голов, пропустив при этом 11, что подтверждает их нестабильность в обороне. Даже в Суперкубке, где «Ливерпуль» сыграл с «Кристал Пэлас» 2:2 и уступил в серии пенальти, команда смотрелась ярко в атаке, но уязвимо сзади. В товарищеских встречах команда также была эффективна – две победы над «Атлетиком» и поражение от «Милана» 2:4.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Не побеждает в 3 матчах подряд в АПЛ
  • Пропустил в 6 из 8 последних матчей
  • Средняя результативность в последних 5 матчах: 0.60 забитых, 1.20 пропущенных

«Ливерпуль»

  • Забивает в 18 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В последних 5 матчах: 3.00 забитых, 2.20 пропущенных
  • Победил в 3 из 5 последних встреч, включая матч с «Борнмутом»

Личные встречи
15% (5)
21% (7)
64% (21)
32
Забитых мячей
73
0.97
В среднем за матч
2.21
3:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Кубок лиги, Финал
Ливерпуль
1 : 2
16.03.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
2 : 0
26.02.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
3 : 3
04.12.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ливерпуль
4 : 2
01.01.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 2
27.08.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ньюкасл
0 : 2
18.02.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
2 : 1
31.08.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ньюкасл
0 : 1
30.04.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
3 : 1
16.12.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.04.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
0 : 0
30.12.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл
1 : 3
26.07.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
3 : 1
14.09.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
2 : 3
04.05.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
4 : 0
26.12.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
2 : 0
03.03.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
1 : 1
01.10.2017
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2 : 2
23.04.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ньюкасл
2 : 0
06.12.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
2 : 0
13.04.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ньюкасл
1 : 0
01.11.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ливерпуль
2 : 1
11.05.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Ньюкасл
2 : 2
19.10.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ньюкасл
0 : 6
27.04.2013
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ливерпуль
1 : 1
04.11.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл
2 : 0
01.04.2012
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ливерпуль
3 : 1
30.12.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
3 : 0
01.05.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ньюкасл
3 : 1
11.12.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
3 : 0
03.05.2009
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 5
28.12.2008
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
3 : 0
08.03.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл
0 : 3
24.11.2007
Ливерпуль
Показать все

Прогноз на матч

Судя по текущей форме, «Ливерпуль» выглядит более убедительно. Несмотря на проблемы в обороне, атакующая мощь команды позволяет ей регулярно набирать очки. «Ньюкасл» не в лучшем состоянии: проблемы с реализацией, отсутствие побед и нестабильность в предсезонке сказываются на результатах. В то же время, на своeм поле «сороки» способны навязать борьбу. Учитывая атакующие тенденции обеих команд и проблемы с обороной у гостей, матч, скорее всего, будет результативным.

Ставка на то, что «Ливерпуль» не проиграет и будет тотал больше 2.5, выглядит оптимальной – она объединяет два главных тренда: неуверенность «Ньюкасла» и высокую результативность гостей.

Рекомендованные ставки

  • Х2 и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.63
  • Обе забьют – коэффициент 1.57

1.63
Х2 и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ньюкасл
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 