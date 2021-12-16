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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 16 декабря 2021
Ливерпуль
16.12.2021, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
21'
Д. Жота
25'
М. Салах
87'
Т. Александер-Арнольд
7'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
90'
ГОЛ! 3:1!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
Р. Фирмино
87'
87'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Р. Фрейзер
86'
Желтая карточка
А. Хэйден
79'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
74'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
М. Салах
74'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
70'
55'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
45'
+2
Желтая карточка
Жоэлинтон
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Жота
21'
15'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Д. Льюис
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шелви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
27
Марсело Питалуга
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
16
Конате
12
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Мане
20
Жота
10
Салах
4-1-1-3-1
39
Дубравка
22
Манкильо
5
Шер
24
Ласселлс
18
Льюис
14
Хэйден
26
Шелви
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Салах
18
Льюис
30
Ритчи
30
Ритчи
18
Льюис
10
Фрейзер
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
1
Куивин Келлехер
ВР
27
Марсело Питалуга
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
27
Марсело Питалуга
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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