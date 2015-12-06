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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 06 декабря 2015
Ньюкасл
06.12.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
69'
М. Шкртел (АГ)
90+3'
Д. Вейналдум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
ГОЛ! 2:0!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Сиссоко
90'
+3
Замена
Ф. Товен
️️️️
П. Сиссе
82'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Д. Коулбэк
78'
75'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Айб
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Шкртел
69'
Замена
А. Перес
️️️️
С. Де Йонг
68'
Желтая карточка
П. Сиссе
63'
62'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
62'
Замена
А. Лаллана
️️️️
К. Бентеке
Желтая карточка
В. Анита
60'
44'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. Коулбэк
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Лукас Лейва
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Джеймс Милнер
(К)
ЦП
33
Джордон Айб
ПП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Флориан Товен
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-5-1
33
Эллиот
14
Дамметт
2
Колоччини
99
Мбемба
22
Янмат
23
Вейналдум
6
Анита
6
Де Йонг
4
Коулбэк
17
Сиссоко
61
Сиссе
4-1-3-2
22
Миньоле
17
Клайн
37
Шкртел
6
Ловрен
5
Морено
6
Лейва
33
Айб
20
Милнер
7
Аллен
20
Бентеке
9
Фирмино
61
Сиссе
10
Товен
10
Товен
61
Сиссе
6
Де Йонг
22
Перес
22
Перес
6
Де Йонг
4
Коулбэк
94
Гуффран
94
Гуффран
4
Коулбэк
20
Бентеке
10
Лаллана
10
Лаллана
20
Бентеке
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
33
Айб
27
Ориги
27
Ориги
33
Айб
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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