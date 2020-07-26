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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 26 июля 2020
Ньюкасл
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
1'
Д. Гэйл
38'
В. ван Дейк
59'
Д. Ориги
89'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
89'
ГОЛ! 1:3!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
85'
Замена
К. Джонс
️️️️
Н. Кейта
85'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Н. Уильямс
Замена
К. Уоттс
️️️️
Д. Роуз
74'
Замена
А. Хэйден
️️️️
М. Альмирон
70'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Гэйл
70'
64'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
64'
Замена
С. Мане
️️️️
Т. Минамино
64'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Ориги
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ориги
Пас отдал
Э. Робертсон
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Н. Бенталеб
49'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
А. Сен-Максимен
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Ф. Фернандес
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
Д. Шелви
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
60
Джек Янг
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
19
Лазаро
3
Роуз
6
Фернандес
30
Ритчи
22
Манкильо
26
Шелви
6
Бенталеб
10
Альмирон
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
4-4-1-1
1
Алиссон
3
Уильямс
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
23
Вейналдум
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
18
Минамино
27
Ориги
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
3
Роуз
6
Уоттс
6
Уоттс
3
Роуз
6
Бенталеб
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
6
Бенталеб
10
Альмирон
14
Хэйден
14
Хэйден
10
Альмирон
34
Гэйл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
34
Гэйл
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
8
Кейта
21
Джонс
21
Джонс
8
Кейта
18
Минамино
10
Мане
10
Мане
18
Минамино
27
Ориги
10
Салах
10
Салах
27
Ориги
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
60
Джек Янг
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
6
Фабиньо
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
60
Джек Янг
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
6
Фабиньо
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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