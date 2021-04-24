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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 24 апреля 2021
Ливерпуль
24.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
3'
М. Салах
90+6'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Уиллок
Желтая карточка
Фабиньо
89'
85'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Альмирон
Замена
К. Джонс
️️️️
Т. Алькантара
77'
64'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
К. Кларк
60'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Жоэлинтон
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Жота
58'
16'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Желтая карточка
О. Кабак
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
14
Пол Дамметт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
5
Кабак
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
23
Вейналдум
10
Мане
20
Жота
10
Салах
9
Фирмино
4-2-3-1
39
Дубравка
14
Дамметт
6
Фернандес
26
Кларк
30
Ритчи
8
Лонгстафф
26
Шелви
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
20
Жота
20
Милнер
20
Милнер
20
Жота
6
Алькантара
21
Джонс
21
Джонс
6
Алькантара
26
Кларк
28
Уиллок
28
Уиллок
26
Кларк
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
13
Уилсон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Альмирон
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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