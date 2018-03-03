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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 03 марта 2018
Ливерпуль
03.03.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
40'
М. Салах
55'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
23
Джан
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-2-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
14
Дамметт
17
Диаме
23
Мерино
29
Кенеди
30
Атсу
23
Мерфи
34
Гэйл
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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