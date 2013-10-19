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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 19 октября 2013
Ньюкасл
19.10.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
23'
Й. Кабай
57'
П. Дамметт
42'
С. Джеррард (П)
72'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
Желтая карточка
М. Дебюши
86'
84'
Желтая карточка
Д. Старридж
83'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Джонсон
Замена
В. Анита
️️️️
Й. Кабай
78'
Замена
С. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
78'
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Суарес
71'
Желтая карточка
К. Туре
Желтая карточка
Й. Гуффран
68'
63'
Замена
Л. Альберто
️️️️
М. Сахо
ГОЛ! 2:1!
П. Дамметт
57'
45'
+2
Желтая карточка
С. Джеррард
Замена
П. Дамметт
️️️️
М. Сиссоко
45'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Джеррард
Красная карточка
М. Янга-Мбива
40'
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
Пас отдал
Ш. Тиоте
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
29
Йоан Кабай
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
94
Йоан Гуффран
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
8
Глен Джонсон
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
4-1-2-2-1
23
Крул
26
Дебюши
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
18
Сантон
29
Кабай
17
Сиссоко
24
Тиоте
8
Бен Арфа
94
Гуффран
14
Реми
3-5-2
22
Миньоле
37
Шкртел
2
Туре
12
Сахо
8
Джонсон
11
Мозес
8
Джеррард
14
Хендерсон
26
Сиссоко
9
Суарес
15
Старридж
17
Сиссоко
14
Дамметт
14
Дамметт
17
Сиссоко
29
Кабай
6
Анита
6
Анита
29
Кабай
8
Бен Арфа
10
Амеоби
10
Амеоби
8
Бен Арфа
12
Сахо
18
Альберто
18
Альберто
12
Сахо
8
Джонсон
19
Стерлинг
19
Стерлинг
8
Джонсон
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
33
Роб Эллиот
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
25
Брэд Джонс
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:00 (прямая)
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