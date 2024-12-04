Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 04 декабря 2024
Ньюкасл
04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Ливерпуль
35'
А. Исак
62'
Э. Гордон
90'
Ф. Шер
50'
К. Джонс
68'
М. Салах
83'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
Желтая карточка
Н. Поуп
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
Ф. Шер
Пас отдал
Б. Гимарайнс
90'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Жоэлинтон
88'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
С. Тонали
87'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Э. Гордон
87'
83'
ГОЛ! 2:3!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
74'
71'
Желтая карточка
Д. Нуньес
69'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
68'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
67'
Замена
Л. Диас
️️️️
К. Гакпо
67'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Р. Гравенберх
67'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Э. Гордон
Пас отдал
А. Исак
62'
Желтая карточка
С. Тонали
58'
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Джонс
Пас отдал
М. Салах
45'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
42'
Желтая карточка
Д. Куанса
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Б. Гимарайнс
35'
20'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
65
Амара Налло
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
3-1-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-3-2-1
1
Келлехер
2
Гомес
4
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
18
Гакпо
29
Нуньес
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
17
Гордон
13
Уилсон
13
Уилсон
17
Гордон
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
8
Гравенберх
8
Собослаи
8
Собослаи
8
Гравенберх
18
Гакпо
14
Диас
14
Диас
18
Гакпо
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
65
Амара Налло
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
65
Амара Налло
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
2
5
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
17
Офсайды
4
0
Количество передач
348
511
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.44
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
- : -
02.12.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Ливерпуль
АПЛ. «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в дерби (1:1)
Вчера, 16:59
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 13:50
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в дерби (1:1)
Вчера, 16:59
«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 13:50
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+