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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 31 августа 2022
Ливерпуль
31.08.2022, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
61'
Р. Фирмино
90+8'
Ф. Карвалью
38'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
ГОЛ! 2:1!
Ф. Карвалью
90'
+8
90'
Желтая карточка
К. Триппьер
88'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
84'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Альмирон
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Т. Александер-Арнольд
71'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
71'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
71'
64'
Замена
К. Вуд
️️️️
А. Исак
64'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Фрейзер
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
61'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
14
Диас
10
Эллиот
10
Салах
9
Фирмино
4-2-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
24
Ласселлс
33
Берн
23
Таргетт
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
9
Исак
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
12
Александер-Арнольд
14
Карвалью
14
Карвалью
12
Александер-Арнольд
10
Альмирон
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Альмирон
10
Фрейзер
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Фрейзер
9
Исак
9
Вуд
9
Вуд
9
Исак
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
1
Харви Дэвис
ВР
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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