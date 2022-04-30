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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 30 апреля 2022
Ньюкасл
30.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
19'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Крафт
85'
78'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Милнер
69'
Желтая карточка
С. Мане
69'
Замена
Фабиньо
️️️️
Д. Хендерсон
69'
Замена
М. Салах
️️️️
С. Мане
Замена
К. Вуд
️️️️
Д. Уиллок
67'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ф. Шер
61'
51'
Желтая карточка
Д. Гомес
Желтая карточка
Жоэлинтон
43'
43'
Желтая карточка
Д. Жота
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кейта
Пас отдал
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
4-3-2-1
39
Дубравка
23
Таргетт
33
Берн
5
Шер
17
Крафт
28
Уиллок
26
Шелви
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-3-3
1
Алиссон
2
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Мане
20
Жота
14
Диас
5
Шер
24
Ласселлс
24
Ласселлс
5
Шер
17
Крафт
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Крафт
28
Уиллок
9
Вуд
9
Вуд
28
Уиллок
14
Хендерсон
6
Фабиньо
6
Фабиньо
14
Хендерсон
20
Милнер
6
Алькантара
6
Алькантара
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
10
Салах
10
Мане
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Setanta Sports
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