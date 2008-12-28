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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 28 декабря 2008
Ньюкасл
28.12.2008, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 5
Завершен
Ливерпуль
45+1'
Д. Эдгар
31'
С. Джеррард
36'
С. Хююпя
50'
Р. Бабел
66'
С. Джеррард
76'
Х. Алонсо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
Желтая карточка
Ш. Гивен
Замена
М. Шкртел
️️️️
Д. Кейт
Замена
К. Луалуа
️️️️
М. Оуэн
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Х. Алонсо
Желтая карточка
С. Тэйлор
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
С. Джеррард
ГОЛ! 1:4!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Лейва
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Н. Жереми
️️️️
Н. Батт
ГОЛ! 1:3!
Р. Бабел
Пас отдал
С. Джеррард
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Х. Энрике
ГОЛ! 1:2!
Д. Эдгар
Пас отдал
Д. Гатри
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Хююпя
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ! 0:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Й. Бенаюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
24
Шей Гивен
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ПЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
0
Никки Батт
ЦП
16
Дэмьен Дафф
АП
18
Хонас Гутьеррес
ПП
10
Майкл Оуэн
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЛП
51
Йосси Бенаюн
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
8
Райан Бабел
АП
14
Хавьер Маскерано
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
2
Нджитап Жереми
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
9
Хиско
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
4-4-1-1
24
Гивен
21
Энрике
27
Тэйлор
2
Колоччини
34
Эдгар
28
Н'Зогбиа
23
Гатри
0
Батт
18
Гутьеррес
16
Дафф
10
Оуэн
4-4-1-1
25
Рейна
23
Каррагер
22
Аггер
4
Хююпя
2
Инсуа
14
Маскерано
51
Бенаюн
8
Джеррард
6
Лейва
8
Бабел
7
Кейт
10
Оуэн
25
Луалуа
25
Луалуа
10
Оуэн
0
Батт
2
Жереми
2
Жереми
0
Батт
21
Энрике
26
Амеоби
26
Амеоби
21
Энрике
7
Кейт
37
Шкртел
37
Шкртел
7
Кейт
51
Бенаюн
3
Алонсо
3
Алонсо
51
Бенаюн
8
Джеррард
89
Н'Гог
89
Н'Гог
8
Джеррард
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
12
Диего Кавальери
ВР
77
Альберт Риера
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
77
Альберт Риера
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Джо Киннэйр
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:55 (прямая)
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