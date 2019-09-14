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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 14 сентября 2019
Ливерпуль
14.09.2019, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
28'
С. Мане
40'
С. Мане
72'
М. Салах
7'
Й. Виллемс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Вейналдум
84'
80'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Ф. Шер
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
75'
ГОЛ! 3:1!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
72'
67'
Замена
Й. Муто
️️️️
М. Альмирон
67'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Э. Крафт
ГОЛ! 2:1!
С. Мане
40'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
37'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Э. Робертсон
28'
7'
ГОЛ! 0:1!
Й. Виллемс
Пас отдал
К. Атсу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Адриан
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Салах
27
Ориги
3-2-2-3
39
Дубравка
14
Дамметт
5
Шер
24
Ласселлс
17
Крафт
15
Виллемс
14
Хэйден
26
Шелви
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
30
Атсу
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
10
Шакири
10
Шакири
23
Вейналдум
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
5
Шер
6
Фернандес
6
Фернандес
5
Шер
17
Крафт
22
Манкильо
22
Манкильо
17
Крафт
10
Альмирон
11
Муто
11
Муто
10
Альмирон
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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