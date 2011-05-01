Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 01 мая 2011
Ливерпуль
01.05.2011, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
10'
М. Родригес
59'
Д. Кейт (П)
65'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
+3
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Х. Энрике
Замена
Д. Коул
️️️️
Л. Суарес
Замена
Ш. Куки
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Фланаган
Травма
Р. Мейрелеш
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Кейт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кейт
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
Д. Фланаган
ГОЛ! 1:0!
М. Родригес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Дирк Кейт
АП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Джоуи Бартон
(К)
ПП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
12
Джо Коул
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
8
Джонсон
37
Шкртел
23
Каррагер
20
Фланаган
11
Родригес
6
Лейва
8
Спиринг
14
Мейрелеш
7
Кейт
9
Суарес
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Энрике
8
Бартон
4
Нолан
24
Тиоте
18
Гутьеррес
26
Амеоби
11
Левенкрандс
20
Фланаган
26
Шелви
26
Шелви
20
Фланаган
9
Суарес
12
Коул
12
Коул
9
Суарес
11
Родригес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
11
Родригес
21
Энрике
3
Фергюсон
3
Фергюсон
21
Энрике
26
Амеоби
32
Куки
32
Куки
26
Амеоби
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
44823 из 45276 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 14:55 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Ньюкасл
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Фенербахче» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
6 ноября
8
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+