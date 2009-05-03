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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 03 мая 2009
Ливерпуль
03.05.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
22'
Й. Бенаюн
28'
Д. Кейт
87'
Л. Лейва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Х. Маскерано
ГОЛ! 3:0!
Л. Лейва
Пас отдал
Ф. Аурелио
Желтая карточка
Ф. Колоччини
Замена
К. Нолан
️️️️
О. Мартинс
Замена
М. Оуэн
️️️️
М. Видука
Замена
Л. Лейва
️️️️
Х. Алонсо
Травма
Х. Алонсо
Красная карточка
Д. Бартон
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Риера
Желтая карточка
А. Смит
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
П. Левенкрандс
ГОЛ! 2:0!
Д. Кейт
Пас отдал
С. Джеррард
ГОЛ! 1:0!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
11
Петер Левенкрандс
ЛП
0
Никки Батт
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
18
Марк Видука
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-1-4-1
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
22
Аггер
5
Арбелоа
14
Маскерано
77
Риера
3
Алонсо
8
Джеррард
51
Бенаюн
7
Кейт
3-1-4-2
22
Харпер
41
Бейе
2
Колоччини
4
Бассонг
0
Батт
16
Дафф
8
Бартон
17
Смит
11
Левенкрандс
9
Мартинс
18
Видука
3
Алонсо
6
Лейва
6
Лейва
3
Алонсо
14
Маскерано
89
Н'Гог
89
Н'Гог
14
Маскерано
77
Риера
8
Бабел
8
Бабел
77
Риера
11
Левенкрандс
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
11
Левенкрандс
9
Мартинс
4
Нолан
4
Нолан
9
Мартинс
18
Видука
10
Оуэн
10
Оуэн
18
Видука
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Алан Ширер
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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