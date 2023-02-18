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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 18 февраля 2023
Ньюкасл
18.02.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
10'
Д. Нуньес
17'
К. Гакпо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
Замена
М. Ритчи
️️️️
Жоэлинтон
71'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Триппьер
64'
Замена
Э. Гордон
️️️️
М. Альмирон
64'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
64'
60'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Гакпо
60'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Хендерсон
59'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Нуньес
59'
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Байчетич
58'
Травма
Д. Нуньес
Желтая карточка
М. Альмирон
37'
Замена
М. Дубравка
️️️️
Э. Андерсон
24'
Красная карточка
Н. Поуп
23'
20'
Желтая карточка
Фабиньо
17'
ГОЛ! 0:2!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ОП
7
Жоэлинтон
ЦП
5
Эллиот Андерсон
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЛФ
9
Александер Исак
ЦФ
10
Мигель Альмирон
РФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Стефан Байчетич
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-2-3
1
Поуп
33
Берн
5
Шер
4
Ботман
2
Триппьер
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
10
Сен-Максимен
9
Исак
10
Альмирон
4-1-2-1-2
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
22
Байчетич
10
Салах
29
Нуньес
18
Гакпо
10
Альмирон
10
Гордон
10
Гордон
10
Альмирон
5
Андерсон
39
Дубравка
39
Дубравка
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
30
Ритчи
30
Ритчи
7
Жоэлинтон
2
Триппьер
23
Мерфи
23
Мерфи
2
Триппьер
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
22
Байчетич
20
Милнер
20
Милнер
22
Байчетич
14
Хендерсон
10
Эллиот
10
Эллиот
14
Хендерсон
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
29
Нуньес
9
Фирмино
9
Фирмино
29
Нуньес
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
14
Пол Дамметт
ЛЗ
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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