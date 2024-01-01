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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 01 января 2024
Ливерпуль
01.01.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 2
Завершен
Ньюкасл
49'
М. Салах
74'
К. Джонс
78'
К. Гакпо
86'
М. Салах (П)
54'
А. Исак
81'
С. Ботман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
89'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Салах
86'
84'
Желтая карточка
М. Дубравка
82'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Жоэлинтон
82'
Замена
Л. Холл
️️️️
Д. Берн
81'
ГОЛ! 3:2!
С. Ботман
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
ГОЛ! 3:1!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
78'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
В. Эндо
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Жота
74'
66'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
В. Эндо
65'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
64'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
64'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Собослаи
64'
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
Э. Гордон
54'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Л. Майли
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
49'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
Л. Майли
Желтая карточка
Л. Диас
45'
28'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Пенальти не реализован!
М. Салах
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-2-3-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
67
Майли
7
Жоэлинтон
10
Гордон
9
Исак
8
Собослаи
8
Гравенберх
8
Гравенберх
8
Собослаи
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
3
Эндо
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
7
Жоэлинтон
24
Ласселлс
24
Ласселлс
7
Жоэлинтон
33
Берн
3
Холл
3
Холл
33
Берн
67
Майли
10
Альмирон
10
Альмирон
67
Майли
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
3
5
Всего ударов по воротам
34
5
Удары в створ
15
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
15
Офсайды
1
3
Количество передач
550
326
Сейвы
1
10
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
25
4
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
7.21
0.59
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Энфилд Роуд
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