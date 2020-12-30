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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 30 декабря 2020
Ньюкасл
30.12.2020, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
90'
+1
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Салах
Замена
Д. Льюис
️️️️
М. Ритчи
86'
Желтая карточка
А. Хэйден
85'
78'
Желтая карточка
Н. Филлипс
73'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Милнер
68'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
К. Джонс
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
67'
65'
Желтая карточка
Д. Милнер
49'
Желтая карточка
Фабиньо
Желтая карточка
К. Кларк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дарлоу
6
Фернандес
5
Шер
2
Йедлин
30
Ритчи
26
Кларк
8
Лонгстафф
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
13
Уилсон
3-1-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
30
Ритчи
18
Льюис
18
Льюис
30
Ритчи
20
Милнер
6
Алькантара
6
Алькантара
20
Милнер
21
Джонс
23
Вейналдум
23
Вейналдум
21
Джонс
10
Салах
10
Шакири
10
Шакири
10
Салах
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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