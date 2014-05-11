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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль - Ньюкасл: обзор матча 11 мая 2014
Ливерпуль
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
63'
Д. Аггер
65'
Д. Старридж
20'
М. Шкртел (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Ньюкасл
Желтая карточка
Л. Лейва
89'
87'
Красная карточка
П. Дамметт
82'
Замена
П. Дамметт
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Старридж
80'
78'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
73'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Р. Тэйлор
67'
Вторая желтая
Ш. Амеоби
65'
Желтая карточка
Ш. Амеоби
ГОЛ! 2:1!
Д. Старридж
Пас отдал
С. Джеррард
65'
63'
Желтая карточка
В. Анита
ГОЛ! 1:1!
Д. Аггер
Пас отдал
С. Джеррард
63'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Аллен
60'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Д. Фланаган
46'
35'
Желтая карточка
М. Дебюши
20'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Ньюкасл
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-1-2
22
Миньоле
20
Фланаган
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
7
Аллен
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Стерлинг
9
Суарес
15
Старридж
3-2-3-2
23
Крул
21
Айдара
2
Колоччини
5
Уильямсон
26
Дебюши
5
Тэйлор
24
Тиоте
17
Сиссоко
6
Анита
26
Амеоби
94
Гуффран
7
Аллен
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Аллен
20
Фланаган
26
Сиссоко
26
Сиссоко
20
Фланаган
15
Старридж
6
Лейва
6
Лейва
15
Старридж
24
Тиоте
14
Дамметт
14
Дамметт
24
Тиоте
94
Гуффран
10
Амеоби
10
Амеоби
94
Гуффран
5
Тэйлор
26
де Йонг
26
де Йонг
5
Тэйлор
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 17:55 (прямая)
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