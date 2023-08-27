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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 27 августа 2023
Ньюкасл
27.08.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
25'
Э. Гордон
81'
Д. Нуньес
90+3'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
М. Салах
Замена
М. Таргетт
️️️️
С. Ботман
87'
85'
Желтая карточка
Д. Нуньес
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Жоэлинтон
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Д. Жота
77'
Замена
Д. Куанса
️️️️
Ж. Матип
77'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
А. Мак Аллистер
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
С. Тонали
72'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Э. Гордон
72'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
72'
58'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Гакпо
58'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
В. Эндо
Желтая карточка
К. Триппьер
51'
33'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Л. Диас
28'
Красная карточка
В. ван Дейк
ГОЛ! 1:0!
Э. Гордон
25'
6'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
10
Харви Эллиот
АП
11
Бен Доук
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
16
Тонали
39
Гимарайнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
9
Исак
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
4
Ботман
23
Таргетт
23
Таргетт
4
Ботман
10
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
10
Гордон
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
7
Жоэлинтон
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Жоэлинтон
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
14
Диас
2
Гомес
2
Гомес
14
Диас
32
Матип
4
Куанса
4
Куанса
32
Матип
3
Эндо
10
Эллиот
10
Эллиот
3
Эндо
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
29
Нуньес
29
Нуньес
10
Мак Аллистер
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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