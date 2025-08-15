На старте сезона Ла Лиги «Валенсия» принимает «Реал Сосьедад» на «Месталье». Обе команды завершили прошлый чемпионат на противоречивой ноте, и теперь стремятся с первых туров заявить о своих амбициях. Команды провели насыщенные летние сборы, продемонстрировали разнообразие в стиле игры, но старт сезона выявит реальную готовность к напряжeнной борьбе.
«Валенсия»
«Валенсия» подходит к новому сезону с определeнными трудностями. Команда не может выиграть в Ла Лиге три тура подряд, а в последних пяти матчах чемпионата пропустила пять мячей при стольких же забитых. Несмотря на боевой настрой, результаты контрольных игр не внушают особого оптимизма: лишь одна победа над «Торино» (3:0), ничьи с «Марселем» и «Леганесом», а также поражения от «Кастельона» и «Боруссии» Мeнхенгладбах.
Основной проблемой остаeтся нестабильность в обороне и низкая реализация моментов. Тем не менее «Валенсия» традиционно уверенно играет дома – 5 побед или ничьих в 7 последних матчах на «Месталье» говорят о том, что команда может навязать борьбу любому сопернику на своeм поле.
«Реал Сосьедад»
Баскский клуб демонстрирует более стабильную форму: за последние пять игр «Реал Сосьедад» забил 8 голов и пропустил 4. В то же время команда допускает потери концентрации – в 9 из 11 последних матчей с еe участием соперники отличались хотя бы раз. Летние спарринги показали ту же тенденцию: уверенная победа над «Осасуной» (4:1), ничьи с «Ренном» и дважды с «Борнмутом».
Подопечные Иманоля Альгуасиля обладают хорошим атакующим потенциалом и варьируют структуру игры в зависимости от соперника. Однако серия из трeх ничьих подряд в последних матчах и поражение от «Реала» в конце прошлого сезона (0:2) указывают на определeнные проблемы с завершением атак и реализацией.
Факты о командах
«Валенсия»
- Не выигрывает в 3 матчах Ла Лиги подряд
- В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено за 5 последних игр
- Победа только в одном из 5 последних товарищеских матчей
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома в Ла Лиге
«Реал Сосьедад»
- В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за 5 последних игр
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
- 3 ничьи подряд в последних матчах
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
Прогноз на матч
Обе команды не в оптимальной форме на старте сезона. «Валенсия» опирается на фактор домашнего поля и крепкую структуру в обороне, но испытывает трудности с креативом в атаке. «Реал Сосьедад» же выглядит предпочтительнее по качеству игры и созиданию, но нестабилен в завершающей стадии.
Игра, скорее всего, получится напряжeнной и равной, с небольшим количеством голов. Вероятен обмен забитыми мячами, но перевес в качестве игры даeт «Сосьедаду» небольшое преимущество.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – коэффициент 1.77
- Ничья – коэффициент 3.30