Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.77

15 августа 2025 19:51
Валенсия - Реал Сосьедад
16 авг. 2025, суббота 22:30 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Обе команды забьют
Сделать ставку

На старте сезона Ла Лиги «Валенсия» принимает «Реал Сосьедад» на «Месталье». Обе команды завершили прошлый чемпионат на противоречивой ноте, и теперь стремятся с первых туров заявить о своих амбициях. Команды провели насыщенные летние сборы, продемонстрировали разнообразие в стиле игры, но старт сезона выявит реальную готовность к напряжeнной борьбе.

«Валенсия»

«Валенсия» подходит к новому сезону с определeнными трудностями. Команда не может выиграть в Ла Лиге три тура подряд, а в последних пяти матчах чемпионата пропустила пять мячей при стольких же забитых. Несмотря на боевой настрой, результаты контрольных игр не внушают особого оптимизма: лишь одна победа над «Торино» (3:0), ничьи с «Марселем» и «Леганесом», а также поражения от «Кастельона» и «Боруссии» Мeнхенгладбах.

Основной проблемой остаeтся нестабильность в обороне и низкая реализация моментов. Тем не менее «Валенсия» традиционно уверенно играет дома – 5 побед или ничьих в 7 последних матчах на «Месталье» говорят о том, что команда может навязать борьбу любому сопернику на своeм поле.

«Реал Сосьедад»

Баскский клуб демонстрирует более стабильную форму: за последние пять игр «Реал Сосьедад» забил 8 голов и пропустил 4. В то же время команда допускает потери концентрации – в 9 из 11 последних матчей с еe участием соперники отличались хотя бы раз. Летние спарринги показали ту же тенденцию: уверенная победа над «Осасуной» (4:1), ничьи с «Ренном» и дважды с «Борнмутом».

Подопечные Иманоля Альгуасиля обладают хорошим атакующим потенциалом и варьируют структуру игры в зависимости от соперника. Однако серия из трeх ничьих подряд в последних матчах и поражение от «Реала» в конце прошлого сезона (0:2) указывают на определeнные проблемы с завершением атак и реализацией.

Факты о командах

«Валенсия»

  • Не выигрывает в 3 матчах Ла Лиги подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено за 5 последних игр
  • Победа только в одном из 5 последних товарищеских матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома в Ла Лиге

«Реал Сосьедад»

  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено за 5 последних игр
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • 3 ничьи подряд в последних матчах
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
30% (9)
23% (7)
47% (14)
30
Забитых мячей
40
1
В среднем за матч
1.33
3:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
1 : 0
19.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.09.2024
Валенсия
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
16.05.2024
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
0 : 1
27.09.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
25.02.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
06.11.2022
Валенсия
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
0 : 0
06.02.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
21.11.2021
Валенсия
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2 : 2
11.04.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.09.2020
Валенсия
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
22.02.2020
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 1
17.08.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
0 : 0
10.02.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.09.2018
Валенсия
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2 : 1
25.02.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
24.09.2017
Валенсия
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
2 : 3
26.04.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
10.12.2016
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
0 : 1
13.05.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
10.01.2016
Валенсия
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2 : 0
01.03.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
28.09.2014
Валенсия
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
16.03.2014
Валенсия
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 2
19.10.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
28.04.2013
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2 : 5
01.12.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
12.05.2012
Валенсия
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
0 : 1
15.01.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 0
07.05.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.12.2010
Валенсия
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды не в оптимальной форме на старте сезона. «Валенсия» опирается на фактор домашнего поля и крепкую структуру в обороне, но испытывает трудности с креативом в атаке. «Реал Сосьедад» же выглядит предпочтительнее по качеству игры и созиданию, но нестабилен в завершающей стадии.

Игра, скорее всего, получится напряжeнной и равной, с небольшим количеством голов. Вероятен обмен забитыми мячами, но перевес в качестве игры даeт «Сосьедаду» небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.77
  • Ничья – коэффициент 3.30

1.77
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Реал Сосьедад Валенсия
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 