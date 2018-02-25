Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 25 февраля 2018
Валенсия
25.02.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
34'
С. Мина
68'
С. Мина
54'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Мина
90'
+3
Желтая карточка
Родриго
79'
ГОЛ! 2:1!
С. Мина
68'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
С. Каналес
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
М. Монтойя
34'
31'
Желтая карточка
С. Каналес
29'
Желтая карточка
А. де ла Белья
22'
Желтая карточка
Хуанми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Реал Сосьедад
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Мурильо
33
Монтойя
13
Коклен
18
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
3-2-2-2-1
25
Тоньо
6
Элустондо
3
Льоренте
3
де ла Белья
20
Одриосола
5
Субельдия
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
20
Каналес
21
Оярсабаль
7
Хуанми
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Реал Сосьедад
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+