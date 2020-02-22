Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 22 февраля 2020
Реал Сосьедад
22.02.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
12'
М. Мерино
45+1'
Н. Монреаль
48'
А. Янузай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
ГОЛ! 3:0!
А. Янузай
Пас отдал
М. Оярсабаль
48'
ГОЛ! 2:0!
Н. Монреаль
Пас отдал
А. Элустондо
45'
+1
Желтая карточка
М. Мерино
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
Пас отдал
Х. Сальдуа
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
24
Ле Норман
18
Монреаль
2
Сальдуа
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
24
Янузай
9
Исак
3-4-2-1
1
Хауме
5
Мангала
4
Дьякаби
24
Коста
7
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
10
Васс
14
Торрес
90
Черышев
9
Гамейро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
23
Лука Сангалли
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Яспер Силлессен
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Валенсия
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+