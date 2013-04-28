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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 28 апреля 2013
Реал Сосьедад
28.04.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
4 : 2
Завершен
Валенсия
34'
И. Мартинес
73'
Г. Кастро
86'
И. Агиррече
90+4'
И. Агиррече
25'
Р. Сольдадо
90'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
ГОЛ! 4:2!
И. Агиррече
90'
+4
90'
ГОЛ! 3:2!
Жонас
Замена
И. Ансотеги
️️️️
Х. Прието
89'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Ильярраменди
88'
ГОЛ! 3:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Прието
86'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
81'
80'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
А. Сиссоко
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Г. Кастро
77'
76'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Д. Альбельда
ГОЛ! 2:1!
Г. Кастро
Пас отдал
И. Агиррече
73'
Желтая карточка
М. Бергара
72'
72'
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
66'
Желтая карточка
Д. Альбельда
45'
+1
Желтая карточка
Э. Банега
37'
Желтая карточка
Ж. Матье
ГОЛ! 1:1!
И. Мартинес
Пас отдал
Г. Кастро
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Сиссоко
Желтая карточка
И. Мартинес
20'
14'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
Гонсалес
3
де ла Белья
19
Мартинес
26
Мартинес
10
Прието
14
Ильярраменди
5
Кастро
5
Бергара
9
Агиррече
10
Вела
4-1-3-2
25
Алвес
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
26
Сиссоко
8
Фегули
10
Парехо
11
Банега
6
Альбельда
9
Сольдадо
17
Жонас
10
Прието
15
Ансотеги
15
Ансотеги
10
Прието
5
Кастро
17
Зурутуса
17
Зурутуса
5
Кастро
14
Ильярраменди
14
Пардо
14
Пардо
14
Ильярраменди
6
Альбельда
18
Гуардадо
18
Гуардадо
6
Альбельда
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
26
Сиссоко
16
Вальдес
16
Вальдес
26
Сиссоко
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Реале Арена
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