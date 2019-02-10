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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 10 февраля 2019
Валенсия
10.02.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
86'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
78'
Желтая карточка
С. Рамирес
76'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
К. Пиччини
57'
33'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
С. Мина
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Валенсия
1
Хауме
ВР
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
12
Пиччини
24
Гарай
14
Ронкалья
18
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
90
Черышев
77
Мина
9
Гамейро
3-2-2-2-1
28
Рульи
5
Субельдия
16
Навас
3
Льоренте
2
Сальдуа
19
Эрнандес
23
Мерино
14
Ильярраменди
24
Янузай
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
19
Родриго
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
19
Родриго
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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