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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 16 марта 2014
Реал Сосьедад
16.03.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
61'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
Желтая карточка
Х. Анхель
90'
+3
85'
Замена
Мичел
️️️️
Х. Бернат
Замена
Х. Прието
️️️️
И. Агиррече
82'
Замена
Р. Пардо
️️️️
С. Каналес
76'
69'
Замена
В. Араужо
️️️️
Э. Варгас
64'
Желтая карточка
Х. Бернат
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
И. Агиррече
61'
56'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
П. Пьятти
42'
Желтая карточка
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
4-2-1-3
1
Браво
3
Анхель
26
Мартинес
3
Гонсалес
2
Сальдуа
17
Зурутуса
5
Бергара
20
Каналес
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
4-1-2-1-2
25
Алвес
19
Барраган
4
Руис
14
Сендерос
24
Бернат
8
Фегули
20
Кейта
10
Парехо
10
Пьятти
17
Жонас
11
Варгас
9
Агиррече
10
Прието
10
Прието
9
Агиррече
20
Каналес
14
Пардо
14
Пардо
20
Каналес
10
Пьятти
10
Картабия
10
Картабия
10
Пьятти
24
Бернат
21
Мичел
21
Мичел
24
Бернат
11
Варгас
30
Араужо
30
Араужо
11
Варгас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
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