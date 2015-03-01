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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 01 марта 2015
Валенсия
01.03.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
53'
П. Пьятти
56'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Р. Де Пауль
88'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Пьятти
82'
80'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ю. Бершиче
75'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Замена
Родриго
️️️️
С. Фегули
68'
65'
Замена
А. де ла Белья
️️️️
Г. Элустондо
ГОЛ! 2:0!
П. Пьятти
Пас отдал
С. Фегули
56'
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Д. Парехо
53'
46'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Каналес
Замена
Л. Орбан
️️️️
Н. Отаменди
46'
Желтая карточка
Э. Перес
45'
+2
39'
Желтая карточка
А. Элустондо
12'
Желтая карточка
Г. Элустондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
35
Алайн
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
13
Мустафи
19
Барраган
8
Фегули
10
Парехо
33
Перес
18
Фуэго
10
Пьятти
21
Негредо
4-4-1-1
28
Рульи
26
Мартинес
6
Элустондо
15
Ансотеги
17
Бершиче
6
Элустондо
23
Гранеро
10
Прието
14
Пардо
20
Каналес
9
Агиррече
30
Отаменди
6
Орбан
6
Орбан
30
Отаменди
10
Пьятти
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Пьятти
8
Фегули
19
Родриго
19
Родриго
8
Фегули
20
Каналес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Каналес
6
Элустондо
3
де ла Белья
3
де ла Белья
6
Элустондо
17
Бершиче
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
17
Бершиче
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
35
Алайн
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Остались в запасе
35
Алайн
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
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