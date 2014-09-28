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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 28 сентября 2014
Реал Сосьедад
28.09.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
36'
С. Каналес
15'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
82'
Замена
Л. Орбан
️️️️
Д. Парехо
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
И. Агиррече
78'
76'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Г. Элустондо
74'
71'
Желтая карточка
С. Фегули
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Д. Зурутуса
70'
65'
Желтая карточка
Х. Фуэго
46'
Замена
С. Фегули
️️️️
К. Хиль
46'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Гомеш
ГОЛ! 1:1!
С. Каналес
Пас отдал
А. де ла Белья
36'
35'
Желтая карточка
А. Гомеш
Желтая карточка
А. де ла Белья
34'
Желтая карточка
К. Вела
27'
26'
Желтая карточка
Н. Отаменди
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Хиль
Пас отдал
П. Алькасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
3-4-1-2
13
Зубикараи
3
де ла Белья
26
Мартинес
2
Сальдуа
6
Элустондо
17
Зурутуса
10
Прието
5
Бергара
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
4-4-2
25
Алвес
19
Барраган
13
Мустафи
30
Отаменди
14
Гайя
20
Гомеш
10
Парехо
18
Фуэго
10
Хиль
19
Родриго
9
Алькасер
6
Элустондо
3
Гонсалес
3
Гонсалес
6
Элустондо
17
Зурутуса
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Зурутуса
9
Агиррече
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
9
Агиррече
20
Гомеш
6
Аугусто
6
Аугусто
20
Гомеш
10
Хиль
8
Фегули
8
Фегули
10
Хиль
10
Парехо
6
Орбан
6
Орбан
10
Парехо
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
31
Андер Бардахи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
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