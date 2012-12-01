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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 01 декабря 2012
Валенсия
01.12.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 5
Завершен
Реал Сосьедад
2'
Р. Сольдадо
73'
Р. Сольдадо
43'
А. де ла Белья
57'
М. Гонсалес
64'
Д. Ифран
83'
И. Агиррече
90+1'
К. Вела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:5!
К. Вела
83'
ГОЛ! 2:4!
И. Агиррече
78'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Ифран
Желтая карточка
Э. Банега
77'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Ж. Перейра
76'
74'
Замена
Х. Рос
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 2:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
С. Фегули
73'
72'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Зурутуса
67'
Желтая карточка
К. Вела
Замена
Х. Виера
️️️️
А. Сиссоко
65'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Х. Бернат
65'
64'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ифран
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Гонсалес
Пас отдал
Х. Прието
43'
ГОЛ! 1:1!
А. де ла Белья
Пас отдал
Д. Зурутуса
Красная карточка
Жонас
41'
33'
Желтая карточка
К. Мартинес
Желтая карточка
В. Руис
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Бернат
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
34
Виктор Фукс
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
24
Бернат
4
Руис
27
Перейра
26
Сиссоко
8
Фегули
8
Коста
11
Банега
5
Гаго
9
Сольдадо
17
Жонас
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
17
Зурутуса
14
Пардо
10
Прието
7
Гризманн
10
Вела
21
Ифран
24
Бернат
18
Гуардадо
18
Гуардадо
24
Бернат
26
Сиссоко
10
Виера
10
Виера
26
Сиссоко
27
Перейра
16
Вальдес
16
Вальдес
27
Перейра
7
Гризманн
10
Рос
10
Рос
7
Гризманн
17
Зурутуса
5
Кастро
5
Кастро
17
Зурутуса
21
Ифран
9
Агиррече
9
Агиррече
21
Ифран
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
34
Виктор Фукс
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
34
Виктор Фукс
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
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