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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал Сосьедад
Валенсия - Реал Сосьедад: обзор матча 27 сентября 2023
Валенсия
27.09.2023, среда, 22:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
32'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Реал Сосьедад
89'
Желтая карточка
И. Субельдия
81'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
К. Москера
79'
72'
Замена
А. Муньос
️️️️
К. Тирни
69'
Желтая карточка
Б. Мендес
62'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
61'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Б. Турриэнтес
61'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Х. Пачеко
Замена
А. Алмейда
️️️️
Ф. Перес
55'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Х. Луис Гайя
55'
46'
Замена
М. Субименди
️️️️
У. Гонсалес
46'
Замена
А. Одриосола
️️️️
Х. Траоре
Замена
К. Москера
️️️️
Т. Корреа
46'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Х. Траоре
Вторая желтая
С. Амалла
45'
Желтая карточка
С. Амалла
42'
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
К. Тирни
25'
Желтая карточка
Х. Пачеко
14'
Желтая карточка
У. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
9
Марио Домингес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
39
Озкаджар
4
Дьякаби
14
Корреа
8
Гуэрра
21
Амалла
18
Пепелу
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
3-2-2-1-2
1
Ремиро
6
Элустондо
16
Пачеко
4
Гонсалес
14
Траоре
63
Тирни
23
Мерино
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
50
Чо
14
Фернандес Луна
14
Гайя
3
Паулиста
3
Паулиста
14
Гайя
14
Корреа
3
Москера
3
Москера
14
Корреа
21
Перес
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Перес
63
Тирни
3
Муньос
3
Муньос
63
Тирни
16
Пачеко
5
Субельдия
5
Субельдия
16
Пачеко
14
Траоре
20
Одриосола
20
Одриосола
14
Траоре
4
Гонсалес
36
Субименди
36
Субименди
4
Гонсалес
8
Турриэнтес
10
Мендес
10
Мендес
8
Турриэнтес
Остались в запасе
Валенсия
Реал Сосьедад
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
9
Марио Домингес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Унаи Марреро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
9
Марио Домингес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Валенсия - Реал Сосьедад
3
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
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