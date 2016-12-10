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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 10 декабря 2016
Реал Сосьедад
10.12.2016, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
3 : 2
Завершен
Валенсия
2'
В. Жозе
24'
В. Жозе
90+1'
Хуанми
36'
Д. Парехо (П)
90+3'
З. Баккали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
З. Баккали
ГОЛ! 3:1!
Хуанми
Пас отдал
К. Вела
90'
+1
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Д. Зурутуса
90'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
89'
82'
Вторая желтая
Ж. Канселу
78'
Желтая карточка
З. Баккали
78'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
А. Ильярраменди
76'
72'
Замена
З. Баккали
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Оярсабаль
72'
67'
Желтая карточка
Д. Парехо
67'
Желтая карточка
А. Абденнур
Желтая карточка
К. Вела
62'
62'
Желтая карточка
М. Монтойя
Пенальти не реализован!
К. Вела
60'
53'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
48'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Парехо
35'
Замена
С. Мина
️️️️
Ф. Картабия
Желтая карточка
Р. Навас
35'
ГОЛ! 2:0!
В. Жозе
Пас отдал
К. Вела
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Прието
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Даниэль Парехо
ПП
10
Федерико Картабия
ПВ
19
Родриго
ЛФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
19
Мартинес
16
Навас
26
Мартинес
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
10
Вела
3-2-2-1-2
25
Алвес
4
Суарес
5
Абденнур
33
Сантос
33
Монтойя
2
Канселу
10
Парехо
10
Медран
10
Картабия
16
Эль-Хаддади
19
Родриго
17
Зурутуса
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
20
Каналес
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
16
Эль-Хаддади
11
Баккали
11
Баккали
16
Эль-Хаддади
4
Суарес
18
Солер
18
Солер
4
Суарес
10
Картабия
77
Мина
77
Мина
10
Картабия
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
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